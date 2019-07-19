HABER

Bakan Yardımcısı Kuş’a kılıç kalkanlı vedâ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adâlet Bakan Yardımcılığı’na tayin olan Uğurhan Kuş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a vedâ ziyaretinde bulundu.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladığı Uğurhan Kuş’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Kuş’a kılıç kalkanlı vedâ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adâlet Bakan Yardımcılığı’na tayin olan Uğurhan Kuş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a vedâ ziyaretinde bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladığı Uğurhan Kuş’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Dündar, görev süresince Bursa’nın huzuru ve güveni için önemli hizmetlerde bulunan Kuş’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Adâlet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş da Bursa için projeleri kazandırdığı için Başkan Dündar ve ekibine teşekkür etti. Dündar, kendisine Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti. Bakan Yardımcısı Kuş, Fetih Müzesi’nde her hafta gösteri sunan kılıç kalkan ekibi eşliğinde müzeden ayrıldı.

Bakan Yardımcısı Kuş’a kılıç kalkanlı vedâ

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
'Kesik Minare' Camii, minaresiyle kalacak'Kesik Minare' Camii, minaresiyle kalacak
Nalet Bebe Ömer Başdoğan’dan Yeni Film HeyecanıNalet Bebe Ömer Başdoğan’dan Yeni Film Heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! Diyarbakır Lice'de hava destekli operasyon

Savaş uçaklarıyla vuruldu

Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.