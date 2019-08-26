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Bakan Yardımcısı Metin, Alparslan-2 Barajı’nı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, barajın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, “2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak üzere Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, barajın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, “2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız” dedi.
Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak üzere Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulundu. İncelemeler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Alparslan-2’nin çok önemli bir baraj olduğunu kaydeden Metin, “Bölge açısından hem elektrik üretimi hem sulama hem de içme suyu temin edeceğimiz çok yönlü faydası olan ve Muşumuzun gerçekten kabuğunu kırmasını sağlayacak, her alanda katma değerini üst seviyeye çıkaracak ve yine ülkemiz ekonomisine çok büyük katkısı olacak bir HES barajını da bugün inceledik. Şu anda yüzde 70’ler oranında bir tamamlama gerçekleştirilmiş durumda. Santral tarafı bitti, dolusavak tarafı bitmek üzere, gövde inşaatı şu anda yarısına kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla diğer yarısını da önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bitirip nasip olursa 2020 Nisan’ında su tutmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2 problemimiz var. Oradaki köylülerimizin arzu ettiği şekilde, uygun bir şekilde oradan taşınmaları. İkincisi de ilgili çevre yolları, karayollarına ait bölüm ve köy bağlantı yollarının da yapımıyla beraber 2020 Nisan’ında su tutmaya başlayarak, ülkemizin enerji açığına çok büyük katkı sağlayacak 280 megavat enerji güce sahip bir barajımızı da faaliyete geçirmiş olacağız. Sadece elektrik üretmeyecek bir yandan da bizim akabinde yine yıl sonunda tamamlamayı umduğumuz sulama projemiz var. Bu güzel Muş Ovası’nı sulayacağız ve aynı zamanda Bulanık Ovası’nı da kapsam içine alacağız. Dolayısıyla bu münbit araziyi suyla buluşturup yine üreticimizin katma değerli ürünler üretmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de projemizi yıl sonuna kadar bitirip sulama ihalemizi de 2020 yılı içerisinde yapıp inşaatına da eş zamanlı olarak başlayacağız” dedi.

“Su sıkıntısını tamamıyla bitireceğiz”
Muş genelinde su sıkıntısının tamamını bitireceklerini ifade eden Metin, “Muş merkezde yaşayan, ilçelerinde, köylerinde su sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın da bu sıkıntısını tamamıyla bitirecek bir projemizi de hayata geçireceğiz. Yine Alparslan-2’den verilen bir kaynakla içme suyu temini hususunda da yine 2020 yatırım programına teklif edeceğiz, takibini yapacağız. İnşallah kısa zamanda yine Muş’taki içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız. Bu kapsamda Alparslan-2 Barajı’yla Muş ve Bingöl’ün elektriğini karşılayacak kadar bir üretime tekabül ediliyor. Sulama için ise yaklaşık 75 bin hektar alan var ve bunun ilk etapta 15 bin hektarını kapsam içerisinde değerlendireceğiz. Sulamaya Muş Ovası’nın batı tarafından başlayacağız” diye konuştu.

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