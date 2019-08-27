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Bakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'da katıldığı açılışta, "Çocuklarımıza daha fazla süt, daha fazla et tükettirmeliyiz.

Bakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyiz

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'da katıldığı açılışta, "Çocuklarımıza daha fazla süt, daha fazla et tükettirmeliyiz. Bu bağlamda özellikle kişi başına kanatlı et tüketimimiz 2002 yılından itibaren yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak için Bolu'ya geldi. Metin, Ziraat Odası'nca Kuruçay Mahallesi'nde yapılan Mısır Kurutma tesisinin açılışına katıldı. Açılışa Metin'in yanı sıra Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, daire amirleri ve çiftçiler de katıldı. Açılış öncesi konuşan Metin, tarımda ilk uygulamaların her zaman zor olduğuna işaret ederek, "Bu yüzden Bakanlığımız yeni bir tekniğin çiftçilerimize kazandırılması için demonstrasyon dediğimiz tanıtım uygulamaları yapıyor. Yeni teknikleri teşvik etmek için destekler veriyor. Ancak bunun yapılması için de şartlardan en önemlisi önder çiftçiler. Artık fetihler coğrafyalarda yapılmıyor. Zihinlerde, bilimde, teknolojide yeni tekniklerle yapılıyor. Tarımda gelişmemiz için akıncı ruhlu, önder çiftçiler, girişimciler ve yatırımcılara ihtiyacımız var" dedi.
'BAKANLIK OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'
Fatih Metin, Bakanlık olarak mısır üretimine önem verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle devam etti:
"Desteklerimiz artarak devam edecek. 2002 yılında Türkiye 2 milyon ton dane mısır üretirken 2019 yılında bu rakam 6 milyon ton civarında gerçekleşecek olup üretimin yaklaşık 3 kat arttığını görüyoruz. Dekara ortalama verim 400 kilogram ile 980 kilogram arasında değişiyor. Tüm bu artışlara rağmen hala yem maddesi olarak ciddi açığımız bulunuyor. Bu açığı kapatmak için inşallah üreticimiz ve çiftçimizle beraber Bakanlık olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
'DANE MISIR ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ'
Metin, protein tüketiminin arttırılmasının önemini anlatarak, "Çocuklarımıza daha fazla süt, daha fazla et tükettirmeliyiz. Bu bağlamda özellikle kişi başına kanatlı et tüketimimiz 2002 yılından itibaren yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu artışta Bolu'muzun çok önemli katkısı bulunmaktadır. Her ne kadar kanatlı et üretiminde Bolu ilk sırayı alsa da bunu destekleyecek yem maddesi üretimi konusunda arzu edilen noktada değiliz. Başlıca yem ham maddesi olan dane mısır üretimimizi artırmamız gerek" diye konuştu.
Daha sonra tesisin açılışı gerçekleştirildi. Metin, açılışın ardından AK Parti Bolu İl Başkanlığı ile Bolu Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret etti.

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Bakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyizBakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyizBakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyizBakan Yardımcısı Metin: Çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyiz

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