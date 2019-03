Bakan Yardımcısı Nebati: “Ekonomik olarak bahar aylarının geldiği döneme girdik”

“Bizi test etmeyin bırakın, her testiniz başarısızlıkla sonuçlanıyor”

“Bizim üzerimizde oynamaktalar” diyen Nebati, şunları kaydetti: “Türkiye’nin üzerine operasyon yapmaktan usanmamış olabilirsiniz ama bizim bildiğimiz bir şey var. Bizi test etmeyin, her testiniz başarısızlıkla sonuçlanıyor. Her testiniz bizi daha da güçlendirdi. Her testiniz bizim omuzlarımızı daha da sıkılaştırdı. Her testiniz adımlarımızı daha sağlıklı basma neticesini doğurdu. Bu ülke oyun yapılacak bir ülke, operasyon yapılacak bir ülke değildir. Bu ülke güçlü bir ülke, bu ülke geleceğe odaklanmış bir ülke ve geçmişinden kaynaklanan tevarüs etmiş olan geleceğini de planlamaya sahip güçlü bir ülkedir”

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Nebati ve Başkan Babaş, beraberindekilerle birlikte tarihi yapı üzerine harç koydu. Törene Vali Yaşar Karadeniz ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile çok sayıda davetli de katıldı.