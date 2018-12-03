Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon oranları açıklandı, nerede tellallar?

"11 aylık ihracat 154 milyar dolar, 12 aylık ihracat 168 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95'lerin üzerinde. Cari fazlası veriyoruz. Ağustos ayından itibaren enflasyon konusunda Eylül ayındaki o büyük sıçramadan sonra bakan Berat Albayrak bey defalarca izah etti. Enflasyonun önce yavaşlatılacağı ve ülkede tek rakamlı dönüşün hızlı olacağı ifade etmişti. Eylül ayındaki o yüksek rakamdan sonra iş dünyamızın birçok sektördeki, birçok firmasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin ortaya koyduğu 'Ben de elimi taşın altına koyarım' şeklindeki duruşları enflasyonu bugün geçen aya göre düşme noktasına getirdi. Enflasyon oranları açıklandı, geçen aya göre 1.44 düştü. Nerede tellallar? Onlara sormak lazım. Eylül ayında yüksek çıktığı zaman hemen operasyonlara başladılar, sosyal medyalarda: Ekim'de geri çekildi, düştü. Kasım ayında düştü ve şu anda hızlandı. Nasıl olur bu? Döviz fiyatlarına bakıyorsunuz bugün iş dünyasında döviz fiyatlarını konuşan yok.

'İŞ DÜNYASINDAKİ OLUMLU BAKIŞ AÇISI BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYILIYOR'

Banka faiz oranları belli bir oranda gittikçe düşüyor. İş dünyasında olumlu bir bakış açısı bütün Türkiye'ye yayılıyor. Kriz tellallarına, yalancılara, bu ülkenin üzerinde oyun oynamak isteyenlere söyleyeceğimiz söz çok açık. Bu millet tek millet, bu devlet tek devlet, vatanına sahip çıkar. Tek vatanı var ve bayrağımız bir tane. Bizimle uğraşmayın. Biz, zamanı gelince meşrebimizi, duruşumuzu, sosyo-kültürel yapımızı, etnik yapımızı bir tarafa koyar sonra dönüp bayrağımızı elimize alır, Türkiye bizim ülkemizdir, bu ülkeye operasyon yapacak olan ellerini kırarız şeklindeki irademizi ortaya koyan bir milletiz."

Türkiye'de daha güzel şeylerin olduğunu ifade eden Nebati, "Türkiye çok daha büyüyecek, çok daha zenginleşecek. Türkiye sadece coğrafyasında değil, dünyanın lider ülkelerinden birisi olma yolunda adımlarını koşar hale dönüştürerek daha da büyüyecek. Biz bundan eminiz, buna inancımız tam. Bundan sonra da yüzümüz inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gülmeye devam edecek" dedi.