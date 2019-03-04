HABER

Bakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor.

Bakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada, iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalılar. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder" dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Burdur'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile iş insanları katıldı.
'TARİH YENİDEN YAZILIYOR'
Toplantıda konuşan Nurettin Nebati, Türkiye'nin artık sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nebati, "Benim yaş ve öncesindekilerin çok baktığı bir yer vardır. Güney Amerika ülkelerindeki siyasi hareketler hep izlenirdi. Dikkat eder misiniz lütfen. Güney Amerika'daki liderler ve ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan strateji dersi alıyor, destek istiyor ve 'Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda olsun' diye buraya bakıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz, tarih yeniden yazılıyor ve şekilleniyor ve bu şekillenen tarihin görünmeyen kahramanlarıyız. Siyaset ve kamu yönetimi gereğini yapıyor" dedi.
'BU ÜLKEYLE UĞRAŞMAYIN, KAVGA ETMEYİN'
10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyonun hızlı bir şekilde bertaraf edildiğini aktaran Nurettin Nebati, "Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yıl sonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu ve hayatlarını sanal dünya içerisindeki dünyada ve bunu dışarıdan aldıkları suflelerle gerçekleştirenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalı. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede herhangi bir parti, etnik yapı, parti anlaşmazlığı, beka sorunu söz konusu olduğu zaman kendini ortaya koymayı bilen bir ülke" dedi.
'ÜRETİCİ ARTIK KARŞILIĞINI ALIYOR'
Enflasyon rakamlarının açıklandığını ve şubat ayında TÜFE'de binde 16'lık artış olduğunu kaydeden Nebati, "Hemen hemen artış yok demektir. Yıllık enflasyon 20'nin altına düştü. Geçen yıl gıdada yüzde 6,5'e, ki son 20 yılın rekoruna varan bir artış söz konusu olmamış olsaydı biz daha düşük rakamları konuşacaktık. Bugün özellikle çok düşük rakamlarla devam eden giyim ve ayakkabı sektörüne teşekkür ediyorum. Onlar gereğini yaptı. Enflasyon şubat ayında 0.16 arttı, geçen aya göre ve yıllık 20'nin altında. ÜFE'de ise on binde 9'luk artış var. Bu şu demek, üretici artık karşılığını alıyor. Tüketici bu işin birlikte sırtlanacağını görüyor ve enflasyon daha da düşecek. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi fersah fersah geçeceğiz. Yeter ki inanalım ve güvenelim" dedi.
Bakan Yardımcısı Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyorBakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!
Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeterKaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Ev ikiye bölündü! Korkunç görüntü

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dehşeti böyle anlattı: Vuruyor sandım, meğer bıçaklıyormuş!

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

Dondurucu soğukta manda ve atların kaplıca keyfi

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.