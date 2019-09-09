Bakan Yardımcısı Safran: “Öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Safran, ayrıca bugünkü mesleklerin yüzde 65’inin 2030-2040 yılında olmayacağını ve bunların yerine yeni mesleklerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 9 yeni okulun açılış törenine katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Merkez Ortaokulu’nda düzenlenen törende konuşan Safran, öğrencilerin kendilerini dikkatli dinlemesini isteyerek içlerinden birçok Aziz Sancar’ların çıkacağını belirtti. Öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye’nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını söyleyen Safran, “Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz” dedi.

"Bugünkü mesleklerin yüzde 65’i 2030-2040 yılında olmayacak”

Velilere seslenerek çocuklarının sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterilmesini isteyen Safran, “Biz çocuklarımızla aynı tarihte yaşıyoruz ama aynı zamanda yaşamıyoruz. Bunu tüm eğitimciler, anne babalar çok iyi bilmeli. Tarih aynı, ama zaman farklı. Bu anlamda çocuklarımızın sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterin. Bu kuşak farklı bir kuşak. Bu kuşak bizler gibi yetişmiyor. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 21. yüzyılda ve gelecek yıllarda insanlığı hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği ve şimdiye kadar hiç görmediği bir takım gelişmelerle, sürprizlerle karşı karşıya bırakacak. Biz geleceği düşünüyoruz. Bugünkü mesleklerin yüzde 65’inin 2030-2040 yılında olmayacak Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz, buna göre kendimizi ayarlamamız ve buna göre Türkiye’nin gelecek tasarımını yapmamız lazım. Özellikle milli eğitim sisteminin vizyonu sadece ülkenin bulunduğu coğrafya değil, bu coğrafyanın dışında da var olma stratejisini geliştirmektir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak olaya böyle bakıyoruz” diye konuştu.