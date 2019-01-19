Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını sürdüren Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu ile bir araya geldi.

Evinde ziyaret ettiği Furatoğlu'na çiçek ile Atatürk portresi sunan Safran, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Furatoğlu'na yazdığı mektubu da okudu.

Safran, "Türkiye'nin hayatta bulunan en yaşlı öğretmeni. Hafızası yerinde, canlı bir tarih. Çok çeşitli yerlerde görev yapmış. Asker kızı, şehit kızı. Bu yüzden de çok duygusal davranışları var. Öğrencilerine özlem duyan ve onların hatıralarıyla yaşayan bir öğretmen." ifadesini kullandı.

Furatoğlu'nun kendilerine çok ciddi tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Safran, "Konuşmalarından anladığım kadarıyla Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisini bu yaşta zihin parlaklığı içerisinde gördüm. Allah uzun ömür versin. Eğitim camiamız, Bakanımız adına ziyarette bulunduk. Ellerinden öptük. Hayattan bir talebi yok. Sadece başarımızı istedi. Biz de bütün milletimize söz verdiğimiz gibi kendisine söz verdik." diye konuştu.