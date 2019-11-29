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Bakan Yardımcısı Sayan’dan “Efsane gün indirimleri” uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul’da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ‘Efsane Cuma’, ‘Efsane Gün İndirimleri’, ‘Beklenen Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ olarak adlandırılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son dönemlerde dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan, yılın belli dönemlerinde “Efsane, Muhteşem, Harika” adı altında sunulan kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti.Sanal dolandırıcıların çok farklı yöntemlere başvurabildiklerini dile getiren Sayan, “Sanal dolandırıcılar, kullanıcıların banka hesap bilgileri ve şifre bilgisi gibi önemli kişisel bilgilere erişiyor ve büyük maddi kayıplar yaşanabiliyor” dedi.İnternetten alışverişin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu günlerde, tıklama dolandırıcılığından, internet bankacılığı dolandırıcılığına, aslını taklit eden sahte web sitesi dolandırıcılığından sahte linklere kadar pek çok yöntemin kullanıcıları dolandırmak amacıyla kullanıldığını hatırlatan Sayan, “Doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün” diye konuştu ve vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:“Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres vb kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Bakan Yardımcısı Sayan’dan “Efsane gün indirimleri” uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul’da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ‘Efsane Cuma’, ‘Efsane Gün İndirimleri’, ‘Beklenen Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ olarak adlandırılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son dönemlerde dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan, yılın belli dönemlerinde “Efsane, Muhteşem, Harika” adı altında sunulan kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti.
Sanal dolandırıcıların çok farklı yöntemlere başvurabildiklerini dile getiren Sayan, “Sanal dolandırıcılar, kullanıcıların banka hesap bilgileri ve şifre bilgisi gibi önemli kişisel bilgilere erişiyor ve büyük maddi kayıplar yaşanabiliyor” dedi.
İnternetten alışverişin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu günlerde, tıklama dolandırıcılığından, internet bankacılığı dolandırıcılığına, aslını taklit eden sahte web sitesi dolandırıcılığından sahte linklere kadar pek çok yöntemin kullanıcıları dolandırmak amacıyla kullanıldığını hatırlatan Sayan, “Doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün” diye konuştu ve vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:
“Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres vb kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Sahte web siteleri çoğu zaman tek bir harf değişikliği ile yayınlanırlar. Çevrim içi alışverişlerde sanal kart kullanın. Böylece kredi kartı bilgilerinin çalınmasını önler ve büyük maddi kayıplar yaşanmasının önüne geçersiniz. Çevrimiçi alışverişlerde ve mobil bankacılık işlemlerinde, iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. ’Oltalama-Phishing’ saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan-şüpheli linklere tıklamayın. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında, indirimli- kampanyalı, normalinden çok daha düşük bir fiyatlandırma ile karşılaştığınızda, temkinli olun. İhtiyacınız olmayan bir ürünü indirim var diye almayın. Şüpheli bir olay yaşandığında, bankayla hemen irtibata geçin ve kartlarınızı kullanıma kapatın."

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