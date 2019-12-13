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Bakan Yardımcısı Sayan’dan kredi kartı bilgilerinin güvenliğine dair açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kredi kartı bilgilerinin güvenliğine dair iddiaları hassas bir şekilde incelediklerini belirterek, "Bu iddialar bir kez daha gösterdi ki; sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız.Alışverişlerinizi sanal kartınız üzerinden yapın.

Bakan Yardımcısı Sayan’dan kredi kartı bilgilerinin güvenliğine dair açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kredi kartı bilgilerinin güvenliğine dair iddiaları hassas bir şekilde incelediklerini belirterek, "Bu iddialar bir kez daha gösterdi ki; sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız.Alışverişlerinizi sanal kartınız üzerinden yapın. Sanal kart limitinizi her alışveriş sonrası sıfırlayın"dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, gündemde olan kredi kartları bilgilerinin çalınması iddiaları ile ilgili Twitter’dan bazı tavsiyelerde bulundu. Sayan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu iddialar bir kez daha gösterdi ki; sanal dünyada her türlü kişisel verimizi ya da kredi kartı bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız. İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlarda hiçbir şifreli işlemi yapmayın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin. Fiziksel kredi kartı bilgilerinizi sanal alışverişlerde kullanmayın.Alışverişlerinizi sanal kartınız üzerinden yapın. Sanal kart limitinizi her alışveriş sonrası sıfırlayın. Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek, gerçek siteyi klonlayarak hazırlanırlar. Ödemenizi yaparken 3D Secure yani SMS onay kodu ile alışverişinizi tamamlayın."

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