Bakan Yardımcısı Tunç, “Yönetimde de sürdürülebilirlik esastır”

Kaynakları kullanırken tarımda sürdürülebilirliği esas aldıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Sürdürülebilirlik kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayış ile tarımsal faaliyette bulunulmaktır. Bu kapsamda yönetimde de sürdürülebilirlik esastır. İstikrar esastır” dedi.

Elazığ’da Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısı düzenledi. Kültür Park Mamürat’ül Aziz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’ta katıldı.

Ülke olarak bir seçim sürecinden geçildiğini ve bu sürecin ülke için çok önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Tarım sektöründe sürdürülebilirlik diye bir tabir var. Yani biz kaynaklarımızı kullanırken tarımda sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayış ile tarımsal faaliyette bulunulmaktır. Bu kapsamda yönetimde de sürdürülebilirlik esastır. İstikrar esastır. Bu açıdan biz 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz hedefimiz yeni bir hükumet sistemine kavuştu. Ve bu hükumet sistemi şuanda devam ediyor. Bundan dolayı yeni hükumet sistemi fonksiyonel bir yönetim anlayışı sergilemek ve daha etkin daha hızlı kararlar alabilmek ve ülkeye hizmeti daha etkin yerine getirebilmektir. Bu hükumet sistemimizde kabine dışı bakanlarımızın varlığı ile şuanda hükumetimiz devam ediyor" dedi.

Yeni hükumet sisteminden sonra ilk seçimin yapılacağını dile getiren Tunç, " Bu dönemde de istikrarın devamı noktasında sektörümüz çaba ve gayretlerini gösterir ise inşallah tarımdaki sürdürülebilirlik gibi yönetimde de sürdürülebilirliği yakalar ve önümüzdeki dönemde hem ilimize hem ülkemize çok büyük hizmetler yapacağımız konusunda tereddüdünüz olmasın. Bu konuda sizlerin vereceği destek son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın şuanda hem ülkemizdeki tartışılmaz liderliği hem de dünyadaki eşi benzeri görülmemiş bir üstün liderli vasfı, yine sizlerin desteği ile pekişecek ve devam edecektir" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.