Bakan Yardımcısı Tunç'tan Ahi Evran Kampı'na ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın'ın da eşlik ettiği ziyarette Tunç, gençler için uygulanan bazı programlara katıldı.

Tunç, bu tür kampların gençlerin hem tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeye hem de dinlenip, kendilerini geliştirmeye önemli katkılar sağladığını belirterek, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin tarıma ilgisini artırmak ve onların tarımla iç içe olmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Bugün sizlerle bir arada bulunmaktaki maksadımız tarım, orman ve gıdayla alakalı bazı fikirler aktarmak. Sizlerin de bu alanlara olan ilginizin yoğun olduğunu görmek bizleri memnun etti. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini daha da artırmak için projelerimiz var. Bilmemiz gereken bir şey var ki tarım aslında çok önemli bir konu. Stratejik önemi büyük olan bu alana gençlerimizin ilgisini çekmek de bir o kadar önemlidir."