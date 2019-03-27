HABER

Bakan Yardımcısı Tunç’tan çiftçilere sigorta tavsiyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çiftçinin yaptırdığı sigortanın yüzde 50 poliçe bedelini bakanlığın ödediğini belirterek, “Çiftçiyi sigorta yapma konusunda teşvik ediyoruz.

Bakan Yardımcısı Tunç’tan çiftçilere sigorta tavsiyesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çiftçinin yaptırdığı sigortanın yüzde 50 poliçe bedelini bakanlığın ödediğini belirterek, “Çiftçiyi sigorta yapma konusunda teşvik ediyoruz. ’Lütfen sigortanı yap, don gelir ve zarar görürsün’ diyoruz. Zarar gördüğün anda sigortadan zararın karşılansın. Çiftçilerimizin duyarlı olması, mutlaka sigorta yapmaları lazım” dedi.
Elazığ’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Elazığ gündemi hakkında bilgi alan Tunç, bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde vatandaşların yeni hükümet sistemini desteklemesinin kendilerini memnun edeceğini dile getiren Tunç, “Bu moralimizi, azmimizi ve heyecanımızı arttıracak, ülkemize daha fazla hizmet etme motivasyonu oluşacaktır. Bu açıdan bu seçimde halkımız güçlü bir şekilde şuan da ülkeyi yöneten hükümetimizi, hükümet sistemimizi ve Cumhurbaşkanımızı desteklemek suretiyle bu motivasyonu sağlar diye ümit ediyorum. Seçimden sonra da Elazığ’da hangi projeleri hayata geçirebiliriz, Elazığ’ın refahını ve kalkınmasını daha fazla nasıl sağlayabiliriz konusunu tartıştık. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkenin yüzde 85’ini yönetiyoruz. Tarım arazileri, meralar, ormanlar ve milli parklar dahil olmak üzere bu alanları biz yönetiyoruz. Suyun ve toprağın bulaşması sonucunda büyük bir bereketin olduğunu hepimiz biliyoruz. Elazığımız yarım ada şeklinde bir ilimizdir ama bugüne kadar yeterince sudan yararlanamamıştır. Elazığ suları daha ziyade ülkeye faydalı olmuştur. Bizim sularımız bize de faydalı olsun konusunu çalışıyoruz. Aslında üretimden ihracata kadar bütün alan ve faaliyetlerin tamamlandığı yeni bir döneme, yeni bir yönetim anlayışına geçmek üzere bu faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Çiftçinin sigortasının yüzde 50’i poliçesini ödüyoruz"
Tarım sigortalarının olduğunu aktaran Tunç, “TARSİM diye tarım sigortamız var. Biz bu noktada çiftçinin yaptığı sigortanın yüzde 50 poliçe bedelini bakanlık olarak ödüyoruz. Çiftçiyi sigorta yapma konusunda teşvik ediyoruz. ’Lütfen sigortanı yap, don gelir ve zarar görürsün’ diyoruz. Zarar gördüğün anda sigortadan zararın karşılansın. Çiftçilerimizin duyarlı olması gerekiyor. Mutlaka sigorta yapmaları lazım. Geleneksel olarak dondan etkilenmeyen alanlar var, bir de dondan etkilenen alanlar var. Son yıllarda insanlar dondan etkilenecek alanlara dikiyorlar. İklim değişikliği ile karşı karşıyayız. İklimde bir değişiklik oluyor, bazen sert geçiyor, Mart’ın sonunda don oluyor. Dolayısıyla don alacak alanlarda mümkün mertebe meyvecilik yapmaktan kaçınmak lazım. Ama orada bir meyve bahçen varsa onu da sigortalatmak lazım. İşlerin daha hızlı yürüyeceği bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tarımda sürdürebilirliği esas almamız lazım"
Yeni bir döneme girdiklerini ve bu yeni dönemde çok büyük hizmetler üreteceklerini ifade eden Tunç, “Su, arazi, orman, arıcılık ve hayvancığı hep beraber yöneteceğiz. Bu açıdan bizi desteklerseniz inşallah çok iyi sonuçlar alacağız. İstikrar her zaman iyi ve gereklidir. Tarımda sürdürülebilirlik var. Birleşmiş Milletler de bu konuda hassas, yani tarımda sürdürülebilirliği esas almamız lazım. Bir toprak, bir su kaynağı milyonlarca yıl hizmet etmelidir size. Tarımda sürdürülebilirlik nasıl temelse esassa, yönetimde istikrar öylece esastır. Yönetimdeki istikrarı sürdürmemiz gerek” diye konuştu.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
İYİ Parti’den 300 kişilik grup Cumhur İttifakı’na katıldıİYİ Parti’den 300 kişilik grup Cumhur İttifakı’na katıldı
Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, taksi şoförü oldu, projelerini anlattıYıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.