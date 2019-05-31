HABER

Bakan Yardımcısı Yavuz: Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz: Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorum

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pedofili bölümler içerdiği için büyük tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' kitabına bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Yavuz "Bandrolün içerikle ilgili bir kontrol mekanizması olması beklenemez. Bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez. Bu açıkça sansüre girer. Konu Adalet Bakanlığı'nın takibinde, kitabın toplatılması yönünde bir karar çıkmasını şahsi olarak bekliyorum" dedi.
Ankara'da, yazar Abdullah Şevki Yurtvermez tarafından kaleme alınan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle büyük tepki çekti. Ankara Cumhuryiet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile yayıncısı Alaattin Topçu, gözaltına alındı. Yurtvermez ve Topçu, 'müstehcenlik' suçundan sevk edildikleri mahkemede, adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakıldı.
'KORSANIN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ BİR FAALİYET'
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, söz konusu kitaba bandrol verildiği gerekçesiyle bakanlığın eleştirilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kitaplara bandrol vermekle yükümlü bir kurum olduğunu hatırlatarak, bandrol vermenin korsan yayıncılığın önlenmesiyle ilgili bir faaliyet olduğunu kaydetti. Yavuz, "Bandrol o eserden kaç tane yayınlanacağının, kaç tane basılıp, satılacağının kayıt altına alınmasıyla ilgili bir şeydir. Bize ilgili yayınevi gelir; diyelim ki 5 bin tane kitaptan basılacak. Biz ona 5 bin adet bandrol veririz. Bu aslında korsan yayıncılığın önlenmesiyle ilgili bir faaliyettir. Bandrolün içerikle ilgili bir kontrol mekanizması olması beklenemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Kültür bakanlıkları bandrolü verirler. Sonuçta telif haklarını kontrol edebilmek, devletin vergi gelirlerini takip edebilmesi ve yayıncılık faaliyetinin istatiğinin bulunması anlamında kayıt altına alınması işlemidir. Kesinlikle içerikle ilgili bir şey değildir" dedi.
'BANDROL VERİLİRKEN İÇERİK KONTROL EDİLMEZ'
Bakan Yardımcısı Yavuz, ülkede hiçbir kurumun hiçbir yayının içeriğini inceleyip buna göre herhangi bir izin vermek durumunda olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Çünkü bu açıkça sansüre girer. Dünyada da böyle bir uygulama yoktur. Birkaç ülkede farklı mekanizmalar olduğunu biliyoruz. İran'da böyle bir kontrol mekanizması var. Bazı yayınların, bazı komisyonlardan geçmesi gerekiyor. Çin'de, Vietnam'da, Kuzey Kore'de var. Bunun dışında hiçbir ülkede bandrol verilirken eserin içeriği kontrol edilmez. Eserle ilgili bir sorun olduğu zaman bu adli makamlara yansır ve savcılık tarafından eserin toplatılmasına karar verilirse bu işlem uygulanır. Bu iki konuyu birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bandrol işleminin içerik kontrolüyle bir ilgisi yoktur, olamaz olmamalıdır. Bu açıkça sansür uygulaması olarak yorumlanacak bir şeydir."
'KİTABIN TOPLATILMASI KARARI ÇIKMASINI BEKLİYORUM'
Sosyal medyada bu tür müdahale taleplerini şaşkınlıkla takip ettiğine işaret eden Yavuz, "Özellikle bakanlığımıza eserin içine müdahale edilmesi taleplerini bu anlamda şaşkınlıkla karşılıyorum. Acaba 'sansür' talep ettiklerinin farkındalar mı bu paylaşımları yazanlar? Zaten bu konu ortaya çıktığı zaman konuyu hemen yargıya taşıyan ve savcılığa ilk başvuru yapan kurum biz olduk. Konu artık Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanında, Adalet Bakanlığı'nın takibinde, ben kişisel olarak kitabın toplatılması yönünde bir karar çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yardımcısı Yavuz: Kitabın toplatılması kararı çıkmasını bekliyorum

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Koruma altındaki 117 ağacı kestilerKoruma altındaki 117 ağacı kestiler
Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldüArkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.