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Bakan Yardımcısı Yerlikaya: “Kurda kuşa yem olmayacağız, bu tuzaklara düşmeyeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Kurda kuşa yem olmayacağız aklımızı kiraya vermeyeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Kurda kuşa yem olmayacağız aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Birileri bizim adımıza düşünmesin. Birileri bizim adımıza düşünüp uygulatmak istiyor. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bizler bu inançla, bu kardeşlikle olduktan sonra yel kayadan anca toz alır. Her daim birlikte olacağız adayımıza sahip çıkacağız” dedi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çeşitli ziyaretler ve açılışlarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Zonguldak’a geldi. Bakan yardımcısı Yerlikaya, Valilik ziyaretinin ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü gençlik farikasını gezerek gençlerle curling oynayıp ok attı, şarkı söyledi. Gençlerle bol bol vakit geçiren Yerlikaya “Sen Sivas’ı seyret” türküsünü söyledi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından AK Parti teşkilatı tarafından organize edilen Gönül Yemeğine katıldı. Yerlikaya, Günün birlikte olma günü olduğunu söyledi. Herkesi vatanına, milletine sahip çıkmaya davet eden Yerlikaya, “Gün dünya liderimiz, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkma günüdür. Ne yani Cumhurbaşkanımızı bunlara teslim mi edeceğiz, kurda kuşa yem mi edeceğiz. Allah’ın izniyle Zonguldak olarak dimdik ayakta durarak omuz vererek sürece katkı sağlayacağız. Onun için birileri el ovuşturmaya başladı. Birileri fitne çıkartma peşine gidiyor. Birileri de birine el altından taşıyıcılık yapıyor. Zillet ittifakı şer ittifakını taşımaya çalışıyor. Müsaade edecek miyiz asla iman ile inanç ile kardeşlik ile mücadele edeceğiz. Kurda kuşa yem olmayacağız aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Birileri bizim adımıza düşünmesin. Birileri bizim adımıza düşünüp uygulatmak istiyor. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bizler bu inançla, bu kardeşlikle olduktan sonra yel kayadan anca toz alır. Her daim birlikte olacağız adayımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

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