Bakan Yardımcısı Yerlikaya: O güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Millet İttifakı'na tepki göstererek, "31 Mart'ta zillet ittifakını elbirliğiyle şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile birlikte hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız." dedi.

Bitlis'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, beraberindeki KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte ilk ziyaretini Valiliğe yaptı. Valilik şeref defterini imzalayarak Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile makamda sohbet eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya Ahlat Kümbeti maketi hediye edildi. Daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Gençlik ofisi'nin açılışına katılan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, burada gençlerle langırt ve masa tenisi oynadı.Yerlikaya, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından yapılan el sanatları sergisini gezdikten sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edip, partili gençlerle bir araya geldi.

'GÖÇ VEREN DEĞİL, GÖÇ ALAN BİR İL OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Valilik ve kendi kurumlarını ziyaret etmek için Bitlis'e geldiklerini belirterek, "31 Mart seçimleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Valimize devletimizin, Cumhurbaşkanı ve milletimizin emanetine layıkıyla sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. İşimiz çok, yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde illerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz daha gelişiyor, güçleniyor ve güçlenmeye de devam edecek. Valimizin bize gerekli önerileri olacak. Biz de bunları Ankara'da temaslarda bulunarak çalışmayı yapıp, Bitlisimizi daha güvenli, huzurlu hale getirmek için çalışacağız. Göç veren değil, göç alan bir il haline gelmesi için bizler de elimizde ne varsa yapmaya çalışacağız." dedi.

'MİLLETİ ZİLLETE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "31 Mart seçimlerinde zillet ittifakını elbirliğiyle, beraberce bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Bizim zillet ittifakıyla milleti zillete düşürmek isteyenlere vandalcılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Biz alanlardayız, çalışıyoruz, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Bitlis bizim için çok önemli bir kentimiz. 780 bin metrekare içerisindeki illerimizin en kıymetlilerinden biridir. Milletimizle beraber olacağız. Asla fitnelere, bizi ayrıştırmak isteyenlere, müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da bu çizmiş olduğu, bu uğurda önderliğinde yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın." diye konuştu.

'MAZLUMLARIN SESİ OLACAĞIZ'

Yerlikaya, seçmenin 31 Mart'ta sadece Türkiye Cumhuriyeti için oy atmayacaklarını, Ortadoğu'da, Balkanlarda Avrupa'nın kısmi yerlerinde mazlumların sesi olacakları için bu seçimin çok önemli olduğunu dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Her türlü darbeyi yapmaya çalıştılar, ama başaramadılar. Yeter ki; siz değerli milletimiz, vatandaşlarımız dik dursun. Bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duralım. Her türlü zorluğu da yeneceğiz. 31 Mart'ta sandıkta oy sadece Türkiye Cumhuriyeti için atmayacağız. Bunun altını çiziyorum. Bugün Ortadoğu'da, Balkanlarda Avrupa'nın kısmi yerlerinde mazlumların sesi olacağız, mazlumların sesini yükselteceğiz. Kimdir mazlumların sesi, Cumhurbaşkanımızdır. Bugün mazlumların, yetimlerin arkasında durabilen ve din, dil, ırk ayırmaksızın ne olursa olsun her türlü mazlumun arkasında durup, kucak açan kalben yüreğini açan tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğandır. Onun için 31 Mart seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bir belediyede oy kullanıp, belediye başkanı seçmenin seçimi değildir. Bu bir dik ve vakur duruşun, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir. 31 Mart seçimlerinde sözde zillet ittifakına öyle bir şamar vuracağız ki; hep birlikte cumhur ittifakıyla şahlanıp dik duruşumuz, vakur duruşumuz daha da bir güçlenecek. Onlar ekonomik darbe yapmaya çalışsınlar, biz kendi ve milli öz kaynaklarımızla nasıl bugün ayakta durabiliyorsak, bundan sonrada dimdik ayakta duracağız."