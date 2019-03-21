Bakan Yardımcısı Yerlikaya: O güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız

Bitlis'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, beraberindeki KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte ilk ziyaretini Valiliğe yaptı. Valilik şeref defterini imzalayarak Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile makamda sohbet eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya Ahlat Kümbeti maketi hediye edildi. Daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Gençlik ofisi'nin açılışına katılan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, burada gençlerle langırt ve masa tenisi oynadı.Yerlikaya, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri tarafından yapılan el sanatları sergisini gezdikten sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edip, partili gençlerle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Valilik ve kendi kurumlarını ziyaret etmek için Bitlis'e geldiklerini belirterek, "31 Mart seçimleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Valimize devletimizin, Cumhurbaşkanı ve milletimizin emanetine layıkıyla sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. İşimiz çok, yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde illerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz daha gelişiyor, güçleniyor ve güçlenmeye de devam edecek. Valimizin bize gerekli önerileri olacak. Biz de bunları Ankara'da temaslarda bulunarak çalışmayı yapıp, Bitlisimizi daha güvenli, huzurlu hale getirmek için çalışacağız. Göç veren değil, göç alan bir il haline gelmesi için bizler de elimizde ne varsa yapmaya çalışacağız." dedi.

'MİLLETİ ZİLLETE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "31 Mart seçimlerinde zillet ittifakını elbirliğiyle, beraberce bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Bizim zillet ittifakıyla milleti zillete düşürmek isteyenlere vandalcılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Biz alanlardayız, çalışıyoruz, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Bitlis bizim için çok önemli bir kentimiz. 780 bin metrekare içerisindeki illerimizin en kıymetlilerinden biridir. Milletimizle beraber olacağız. Asla fitnelere, bizi ayrıştırmak isteyenlere, müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da bu çizmiş olduğu, bu uğurda önderliğinde yolumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın." diye konuştu.