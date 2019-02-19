Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Şeyh Edebali Türbesi’nde dua etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, birtakım ziyaretler için geldiği Bilecik’te, Vali Bilal Şentürk ile Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamlarında ziyaret etti. Yerlikaya, buradan Osmanlı Devleti’nin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, burada Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bakan Umut Özdemir’den bilgi aldı.
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