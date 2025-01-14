Bakan yardımcısının gözaltına alınan kardeşi hakkında Fatih Altaylı'dan 'çaycı' çıkışı: "Kariyere yanlış yerden başladık, ondan böyle"

İstanbul'da dün sabah 05.00 sularında başlatılan operasyonun yankıları sürüyor. 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan birinin İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi olması dikkatlerden kaçmadı.

"GÖZALTINA ALINMASI ŞU AÇIDAN İLGİNÇ"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabından operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede bu gelişmeye dikkat çekti. Bakan yardımcısının kardeşinin gözaltına alınmasını operasyonla ilgili ilginç bir durum olarak değerlendiren Altaylı, "Şu açıdan ilginç bir durum: Yani aslında siyasetin; biraz orta oyunu, biraz soytarılık, bize gösterilenden ya da topluma yansıtılandan farklı bir biçimde işlediğini de gösteren bir gösterge olsa gerek" dedi.

"MİS GİBİ ÇAYCI OLSAYDIK MESLEĞİN ZİRVESİNE TIRMANABİLİRDİK"

Aktaş'ın kariyerine değinen Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü söz konusu kişi AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hakim olduğu, belediyenin sahibi olduğu dönemde AKP tarafından ve çaycı olarak işe alınmış bir kişi. Daha sonra her zaman olduğu gibi birileri ‘Yürü ya kulum’ demiş ve Beşiktaş Belediyesi'nde BELTAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar gelmiş. Yani şu anda baktığın zaman senin benim buralarda olmamızın sebebi muhtemelen hayata çaycı olarak başlamamış olmamız, kariyere yanlış yerden başladık. Mis gibi çaycı olsaydık, AKP döneminde çaycı olarak işe başlayıp CHP döneminde de yönetim kurulu üyesi olarak mesleğin zirvesine tırmanabilirdik."

"ACABA TOPLUMDA YARATILAN KUTUPLAŞMA YALAN DOLAN MI?"

Altaylı'nın sözlerinin devamındaki "Bu da baktığınız zaman toplumda yaratılan kutuplaşmanın da 'Acaba bu bir yalan dolan kutuplaşma mı, nemalanmak için siyasetçiler böyle bir yöntem mi izliyor' diye düşünmemek de mümkün değil" yorumu da dikkat çekti.



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır