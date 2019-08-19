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Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van’daki hastanelere sevk edildi.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ferhat Küçük ve Mehmet Şakir Salduz Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Töre Üst ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bakan Yardımcısı Dursun’un cenazesinin ise Van Ferit Melen Havalimanında yapılacak törenle İstanbul’a gönderilmesi bekleniliyor.

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van’a sevk edildi

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