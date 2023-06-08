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Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

08.06.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu’ sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’a Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı. (DHA)

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şehit operasyon

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