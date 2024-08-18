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  4. Bakan Yerlikaya açıkladı! Yangınlara ilişkin provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında harekete geçildi

Bakan Yerlikaya açıkladı! Yangınlara ilişkin provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında harekete geçildi

18.08.2024 17:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Yangınlara ilişkin provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında harekete geçildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili emniyet müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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