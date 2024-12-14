Bakan Yerlikaya bütçe görüşmelerinde açıkladı: Ülkemizde toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde Bakan Ali Yerlikaya kurula açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin durumu yakından takip edilirken, Bakan Yerlikaya konu hakkında açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZDE 2 MİLYON 938 BİN 261 SURİYELİ BULUNUYOR"

Yerlikaya yaptığı açıklamada ülkemizde toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli'nin bulunduğunu belirtti.

"GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI BİN 847 OLDU"

Bakan Yerlikaya ayırca, "Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık‘ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün bin 847 oldu" dedi.

"2024 YILINDA 779 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında terör örgütüne düzenlenen operasyonlara da değindi ve "2024 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 779 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır