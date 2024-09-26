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Bakan Yerlikaya canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.09.2024 21:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

4 milyon 304 bin Türkiye'de yasal olarak kalma hakkına sahip yabancı var. 3 milyon 92 bini olan geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 76 bini ikamet izni olanlar, 276 bini ise uluslararası koruma altındaki olanlar.

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3 milyon 92 bin geçici koruma altındaki Suriyelilerin adres tahkikatı yapıldı. 731 bin Suriyelinin adreslerinin güncel olmadığı ortaya çıktı. 242 bin Suriyeli adreslerini güncelledi. 196 bin Suriyeli adreslerini güncellemek için randevu aldı.

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şehit polis Ali Yerlikaya Narin Güran
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