HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! "Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim"

Bakan Yerlikaya'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! "Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim"

26.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye dair çarpıcı değerlendirmeler yapan Bakan Yerlikaya, "Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! "Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı sözler! Bakan Yerlikaya, katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken terörle mücadele konusundaki çalışmaları ve son gelinen noktayı açıkladı.

"BİZİM ÖNCELİK SIRALAMAMIZIN BAŞINDA TERÖRLE MÜCADELE GELİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücadele etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

"DÜNYADA EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, en çaresiz olduğu durumda, en zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında. Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız.

a2

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Ben 33 yıldan beri bu meslekteyim. Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette Valilik yaptım. İlk valiliğim Şırnak'tı, oradan Ağrı'ya gittim. 16 yıl önceki Şırnak'taki terörle mücadelenin durumuyla şimdiki donanım sayımız psikolojik üstünlüğümüz ve kesintisiz başarılı operasyonlarla artık terörün bitme noktasına geldiğini ben övünerek söylemek istiyorum.

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda. Bu operasyonlarda 49 bin 689 tim görev aldı.

EKK sonrası yeni açıklama! 'Güncellenecek' EKK sonrası yeni açıklama! 'Güncellenecek'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz'de yangın kabusu!Akdeniz'de yangın kabusu!
Son dakika | CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıp Genel Merkez'e yürümüştüSon dakika | CHP'den 'Tanju Özcan' kararı! Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıp Genel Merkez'e yürümüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.