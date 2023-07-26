Bakan Yerlikaya'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! "Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı sözler! Bakan Yerlikaya, katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken terörle mücadele konusundaki çalışmaları ve son gelinen noktayı açıkladı.

"BİZİM ÖNCELİK SIRALAMAMIZIN BAŞINDA TERÖRLE MÜCADELE GELİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücadele etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

"DÜNYADA EN İYİLER ARASINDAYIZ"

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, en çaresiz olduğu durumda, en zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında. Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız.

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Ben 33 yıldan beri bu meslekteyim. Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette Valilik yaptım. İlk valiliğim Şırnak'tı, oradan Ağrı'ya gittim. 16 yıl önceki Şırnak'taki terörle mücadelenin durumuyla şimdiki donanım sayımız psikolojik üstünlüğümüz ve kesintisiz başarılı operasyonlarla artık terörün bitme noktasına geldiğini ben övünerek söylemek istiyorum.

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda. Bu operasyonlarda 49 bin 689 tim görev aldı.