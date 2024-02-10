Bakan Yerlikaya'dan Kalkan-12 operasyonları açıklaması

Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Kalkan-12 operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-12” Operasyonlarında,

4️⃣9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

1️⃣4️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için… pic.twitter.com/03HaDKOcjI