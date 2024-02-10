HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Yerlikaya'dan Kalkan-12 operasyonları açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan Kalkan-12 operasyonları açıklaması

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.02.2024 12:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakan Yerlikaya'dan Kalkan-12 operasyonları açıklaması

Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Kalkan-12 operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden sonra incelendi, o binalar resmen ölüme davetiye! Skandallar zinciriDepremden sonra incelendi, o binalar resmen ölüme davetiye! Skandallar zinciri
Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’
Eşine kur yapan tilki böyle görüntülendiEşine kur yapan tilki böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kaçakçılık
En Çok Okunan Haberler
Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak!

Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak!

Emekliler yılına özel düşük faizli kredi ve kredi kartı hamlesi

Emekliler yılına özel düşük faizli kredi ve kredi kartı hamlesi

Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’

Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’

Lütfü Savaş anketinden CHP'yi karıştıracak sonuç!

Lütfü Savaş anketinden CHP'yi karıştıracak sonuç!

Adana'da 'Öcalan' skandalı!

Adana'da 'Öcalan' skandalı!

Alper döndü, Tuva gidiyor...

Alper döndü, Tuva gidiyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.