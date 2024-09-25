Bakan Yerlikaya'dan 'Mavi Vatan' mesajı! "Her damlası kutsaldır"

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Yardımcımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız Harekat Merkezimizdeydik.

Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik.

'MAVİ VATAN' MESAJI

Kara vatanımızın her karışı gibi mavi vatanımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez"

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır