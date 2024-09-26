Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: 'Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetinde soruşturmanın artık Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON SURİYELİ VAR?

4 milyon 304 bin Türkiye'de yasal olarak kalma hakkına sahip yabancı var. 3 milyon 92 bini olan geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 76 bini ikamet izni olanlar, 276 bini ise uluslararası koruma altındaki olanlar.

3 milyon 92 bin geçici koruma altındaki Suriyelilerin adres tahkikatı yapıldı. 731 bin Suriyelinin adreslerinin güncel olmadığı ortaya çıktı. 242 bin Suriyeli adreslerini güncelledi. 196 bin Suriyeli adreslerini güncellemek için randevu aldı.

ASAYİŞ OLAYLARI

Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 28,6 azaldı. Aydınlatma oranını yüzde 78'e çıkardık. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma... Her birinde azalma var. Hırsızlık vakaları yüzde 55 azaldı.

"DEVRİYE SAYIMIZ ÇOK DAHA YUKARIYA ÇIKACAK"

İstanbul'da 57 bin polisimiz var. Önümüzde 60 binin üzerine çıkaracağız. Devriye sayımız ve hizmetlerimiz çok daha yukarıya çıkacak. İstanbul'da evden hırsızlık, günde 23 iken 12'ye düştü. Kapkaç günde 3'ten 1'e düştü. Aydınlatma durumumuzu İstanbul'u yüzde 80'e getirdik. İstanbul Türkiye ortalamasından daha iyi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ: 'ÇOK KISA BİR SÜREDE AÇIKLIĞA KAVUŞACAK'

Gerçekten millet olarak üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Bu olay pek çok zaman diliminde konuşulacak ve anlatılacaktır. Soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak.