Bakan Yerlikaya'dan 'göçmen' açıklaması! "Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeli’yi bulamadık"

Bakan Yerlikaya Ankara'da medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, "Bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli" dedi.

"150 BİN 327 SURİYELİYİ BULAMADIK"

Bakan Yerlikaya Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak, "Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeli’yi bulamadık. Kanaatimiz Avrupa’ya geçtikleri yönünde. Düzenli göçle ilgili adres güncellemede bildirim yükümlülüğü getiriyoruz. KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecekler sürekli."

YABANCILARA SİGORTALI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Bakan Yerlikaya ayrıca yabancı çalışanlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli yabancı bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Yerli hangi kurallara tabiyse düzenli yabancı da aynı kurallara tabi olacak. Bununla ilgili denetimlere başlayacağız. 1 gün bile çalışıyorsa kayıtsız çalışmayacak."