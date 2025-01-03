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  4. Bakan Yerlikaya'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili mesaj: Artarak devam edecek

Bakan Yerlikaya'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili mesaj: Artarak devam edecek

03.01.2025 18:00
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Suriye'de yeni dönemle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkeye dönüşleri sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili mesaj: Artarak devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerine ilişkin sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanları ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusu ana gündem maddemizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir.

Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. Göç konusunu; uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz" dedi. (DHA)

500105_ICISLERI-BAKANI-ALI-YERLIKAYA-SURIYELILBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye
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