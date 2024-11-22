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Bakan Yerlikaya’dan ‘yetkisiz çakarlı araç’ mesajı: Asla müsaade etmeyeceğiz!

22.11.2024 08:30
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Yetkisiz çakar kullanımına yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşırken İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan da dikkat çeken bir mesaj geldi. Yeni cezaları hatırlatan Yerlikaya 1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’dan ‘yetkisiz çakarlı araç’ mesajı: Asla müsaade etmeyeceğiz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte usulsüz araç kullanan sürücülerle ilgili yapılan kanun değişikliğini yeniden hatırlatarak sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;

a) Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

b) Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve

c) Araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

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d) Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

e) Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam

10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı!

Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ali Yerlikaya çakar
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