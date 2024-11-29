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Bakan Yerlikaya duyurdu! 104 kişi tutuklandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.11.2024 18:53
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Sahte para operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'ün ilk 10 ayındaki operasyonlarda 104 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 104 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sahte para operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 2024'ün ilk 10 ayındaki operasyonlarda 104 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu:

1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya sahte para
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