HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 günde 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 günde 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi

17.01.2025 08:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, 15 günde 9 ilde 10 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 66 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 günde 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi

15 günde 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Son 15 gün içinde jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında; Iğdır’da E.Ç.’nin, İstanbul’da N.A.’nın, Afyonkarahisar’da Ş.Y.’nin, Balıkesir’de M.A.’nın, Şanlıurfa’da M.K.'nın, Yalova‘da M.B.’nin, Manisa’da C.G.’nin, Antalya’da M.Y.’nin ve M.A.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı örgüt ve Mersin’de M.E.Ö.’nün lideri olduğu 10 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

47 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 66 şüpheli yakalanırken bunlardan 47'si tutuklandı. Yerlikaya paylaşımında "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca operasyonlarda; 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 875 adet silah yapımında kullanılan malzeme, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kesici/delici aletler, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

Metrobüste iğrenç olay! Kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.