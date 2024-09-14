HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

14.09.2024 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; örgütün sözde askeri, emniyet mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 39 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.