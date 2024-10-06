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Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 milyondan fazla araç denetlendi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.10.2024 08:56
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ve 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafikleri tarafından 26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi.

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500 BİNDEN FAZLA İŞLEM YAPILDI

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 139 bin 98, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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YAYALARA ÖNCELİK VURGUSU

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaya geçitlerinde denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, “Yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesi büyük önem taşımaktadır. Yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Trafikte Yaya Önceliği’ konusunda okul/yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Ali Yerlikaya
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