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Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terörle mücadeleye ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü üyesi daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde #Ağrı #Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Aziz milletimizin duaları sizlerle... Teke bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek."


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Ağrı Ali Yerlikaya

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