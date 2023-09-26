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Bakan Yerlikaya duyurdu! 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

26.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Teröristlerle, zeihr tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz.

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda:

Mersin’de 23, Samsun’da 129, Eskişehir’de 1, Aydın’da 3, Muğla’da 6, Sakarya’da 1, Çankırı’da 2, Artvin’de 1, Kahramanmaraş’ta 1, Trabzon’da 10, Bursa’da 25 ve İstanbul’da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."


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