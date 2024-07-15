HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 günde 74 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 günde 74 FETÖ şüphelisi yakalandı

15.07.2024 11:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden ’Kıskaç-22’ operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 günde 74 FETÖ şüphelisi yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında da FETÖ'cülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bakan Yerlikaya son olarak 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

A2

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-22” operasyonlarında şüphelilerin;

A3

  • Örgütün sözde “Adliye Mahrem
    Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

  • Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları,

  • İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi

A4

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecekBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

KPSS çıkışı parkta dinlenirken başından vurulmuştu! "Cümle bile kuramıyorum"KPSS çıkışı parkta dinlenirken başından vurulmuştu! "Cümle bile kuramıyorum"
Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya operasyon
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Sıcaklıklar ter oldu aktı! 53 yıldır böylesi görülmedi: 65 merkezde rekor kırıldı

Sıcaklıklar ter oldu aktı! 53 yıldır böylesi görülmedi: 65 merkezde rekor kırıldı

21 senede 27 kez anjiyo oldu! 74 yaşında öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırdı: Hiçbir doktor söylemedi, çok geç kalındı

21 senede 27 kez anjiyo oldu! 74 yaşında öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırdı: Hiçbir doktor söylemedi, çok geç kalındı

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Dünya onun kim olduğunu merak ediyordu! "Kahramanca öldü"

Dünya onun kim olduğunu merak ediyordu! "Kahramanca öldü"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfüm önerileri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfüm önerileri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.