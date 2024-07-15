Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 günde 74 FETÖ şüphelisi yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında da FETÖ'cülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bakan Yerlikaya son olarak 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.
Örgütün sözde “Adliye Mahrem
Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları,
Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek