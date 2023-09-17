Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 kişi tutuklandı, 44 kg uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Üsküdar'da uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 44 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.



Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi. (DHA)





