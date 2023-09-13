Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 terör saldırısı engellendi, 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, organize suçlar ve kaçakçılık, asayiş, AFAD ile göçmen kaçakçılığı gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenledik, 258 terörist etkisiz hale getirildi.

90 günde 37’si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi. 90 günde evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu teslim oldu. Ailesine kavuşanların sayısı 46’ya ulaştı. 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenledik; 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966’sı tutuklandı, 2 bin 388’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

SİBER SUÇLAR

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

90 günde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı; göçmen kaçakçılığından 2 bin 159 kişi yakalanırken, bunların 543’ü tutuklandı, 207 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı.

