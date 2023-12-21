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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde operasyon, 376 kişiye gözaltı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde operasyon, 376 kişiye gözaltı

21.12.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 47 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 376 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 47 ilde operasyon, 376 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. NARKOGÜÇ-40 operasyonunda 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 376 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 47 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-40” operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Batman, Yozgat, Afyonkarahisar, Hatay, Trabzon, Mersin, Konya, Gaziantep, Denizli, Diyarbakır, Manisa, Yalova, Kütahya, Adıyaman, Malatya, Antalya, Muğla, Isparta, Elazığ, Bolu, Mardin, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Kırıkkale, Çanakkale, Şırnak, Çorum, Siirt, Kırşehir, Zonguldak, Karaman, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş ve Van olmak üzere 47 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-40" operasyonunda 376 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Operasyon kapsamında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle;

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 kg eroin, 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 222 kg skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 23 kg afyon sakızı ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 kg 500 gr metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 milyon 212.000 adet uyuşturucu hap, 39 kg toz Captagon ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 160.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg 500 gr metamfetamin, 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 781 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg 430 gram skunk, 65 gram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar ve sentetik hap ele geçirildi. 65 zehir taciri yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6.580 adet sentetik ecza, muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10.738 adet sentetik uyuşturucu hap, 244 gram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 21 zehir taciri tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kg eroin, 10 kg esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 15 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."


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Ali Yerlikaya uyuşturucu İçişleri Bakanı
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