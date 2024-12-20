HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütüne operasyon! Hepsi tek tek yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütüne operasyon! Hepsi tek tek yakalandı

20.12.2024 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen "HÜCRE" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı. 24'ü tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3'ünün işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 suç örgütüne operasyon! Hepsi tek tek yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • Manisa’da E.K.’nın elebaşılığını yaptığı,

  • Erzurum’da E.A.’nın elebaşılığını yaptığı,

  • Kırklareli’nde M.T.’nin elebaşılığını yaptığı,

  • Muğla’da R.T.’nin elebaşılığını yaptığı ve

  • İstanbul’da T.K’nın elebaşılığını yaptığı,

5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı!

2

  • 24’ü TUTUKLANDI.

  • 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3’ünün işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.

Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

3

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü mimara trafikte silahlı saldırı! Vuran kişi polis memuru çıktı

Ünlü mimara trafikte silahlı saldırı! Vuran kişi polis memuru çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.