HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 500 bine yakın sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 500 bine yakın sürücüye işlem yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.09.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini, 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 500 bine yakın sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

a1

YÜZBİNLERCE SÜRÜCÜYE İŞLEM

Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğerleriyle toplam 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Ekran görüntüsü 2024-09-22 082630

"BU ÇOK YÜKSEK ORAN"

"Ülkemizde motosiklet ve motorlu bisikletler, toplam motorlu araçların yüzde 19,3'ünü oluşturmasına rağmen, 2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam kazaların yüzde 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Bu çok yüksek bir oran. Motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerimiz etkin ve yoğun bir şekilde devam edecek."

Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ceza Ali Yerlikaya trafik
En Çok Okunan Haberler
''Türk futbol tarihinin en büyük kaskalıdır"

''Türk futbol tarihinin en büyük kaskalıdır"

Galatasaray takım otobüsünden Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray takım otobüsünden Fenerbahçe'ye olay gönderme!

CHP'li vekilin aracında yüzlercesi ele geçirilmişti! Kaçak... Açıklama geldi

CHP'li vekilin aracında yüzlercesi ele geçirilmişti! Kaçak... Açıklama geldi

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

ÖZEL | RTÜK Başkanı Şahin: Youtube'da rezaletin bini bir para!

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor, şizofren!"

MYNET ÖZEL | RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: "Dini imanı para, kendisine sövülmesi hoşuna gidiyor, şizofren!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.