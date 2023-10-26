HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 'Sahte Ses' operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 'Sahte Ses' operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

26.10.2023 08:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'Sahte Ses' operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 'Sahte Ses' operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 6 ilde 'Sahte Ses' operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı.

Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

  • Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları,

  • Çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları,

  • Örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri,

  • Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları,

  • Örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların 42'si tutuklandı, 12’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi."


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'3 haftadır ailemize ulaşamıyoruz' diyerek açıkladı! İskoçya Başbakanı Yusuf'tan Gazze çağrısı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? '3 haftadır ailemize ulaşamıyoruz' diyerek açıkladı! İskoçya Başbakanı Yusuf'tan Gazze çağrısı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
İsrail'e tepki: Hastaneleri hedef gösteriyorİsrail'e tepki: Hastaneleri hedef gösteriyor
Gazze'ye en yoğun bombardıman! İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyorGazze'ye en yoğun bombardıman! İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.