Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem karadan hem havadan aralıksız devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan 'Kahramanlar operasyonları' kapsamında 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA VAN’DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.



Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.



Operasyonu düzenleyen Van İl… pic.twitter.com/jLiLPSKfZt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023



