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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin Van'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem karadan hem havadan aralıksız devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan 'Kahramanlar operasyonları' kapsamında 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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