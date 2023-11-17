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Bakan Yerlikaya duyurdu! 73 ilde operasyon: 1127 kişiye gözaltı

17.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 73 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1127 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 73 ilde operasyon: 1127 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1127 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildi. 1127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt’te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 891 ruhsatsız silah yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 136 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Antalya’da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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