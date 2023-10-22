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Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyon: Gözaltılar var

22.10.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından tefecilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ankara ve Kayseri'deki operasyonlarda 15 kişinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyon: Gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Halkımızı sömüren tefecilere de göz açtırmayacağız.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilere yönelik Ankara ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen şüphelilerin:

Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri,

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri,

93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 Milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri,

Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheliden 5’i tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı

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