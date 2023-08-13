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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Bingöl'de büyük operasyon: 2023 yılının en yüksek miktarı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bingöl'de büyük operasyon: 2023 yılının en yüksek miktarı

13.08.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de yapılan operasyonda bu yılın en yüksek miktardaki uyuşturucu ele geçirildiğini ve terör örgütünün 36,4 milyar TL gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bingöl'de büyük operasyon: 2023 yılının en yüksek miktarı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu Narkoterör Operasyonu' sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

(DHA)

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Bingöl Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu

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