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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir hafta içinde yüzlerce silah ele geçirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 08:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilde son 1 hafta içinde 'Ruhsatsız Silah Taşıyanlara' ve 'Silah Kaçakçılarına' yönelik düzenlenen 'Mercek-27' operasyonlarında, 274 silah ele geçirildi. 1.664 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir hafta içinde yüzlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-27” operasyonlarında 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini ve bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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1664 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-27” operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında bin 100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucu bin 664 şüpheli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

"ALTINI ÇİZMEK İSTEDİĞİM ÖNEMLİ BİR HUSUS VAR"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suçla mücadelede önleyiciliğe dikkati çekerek, “Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da ‘önleyicilik.’ Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, ‘ruhsatsız silaha’ karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya silah
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