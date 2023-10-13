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Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

13.10.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Emniyet güçlerinin suç örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya son dakika yaptığı açıklamasında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün de çökertildiğini duyurdu. İşte detaylar…

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahıs yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız!

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

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  • Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle;

  • Eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,

  • Örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,

  • Alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,

  • Kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum????????Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ❗

ŞAFAK SÖKERKEN DE GÜN BATARKEN DE HER AN ENSELERİNDEYİZ❗"


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Ali Yerlikaya çete operasyon

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